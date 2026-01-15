Seize ans d’ambition panafricaine

La compagnie aérienne ASKY Airlines a célébré, ce jeudi, son 16ᵉ anniversaire. Un cap symbolique pour ce transporteur panafricain basé à Lomé qui s’est progressivement imposé comme un acteur clé du ciel africain.

Créée avec l’ambition de renforcer la connectivité entre les pays du continent, ASKY a su bâtir un réseau solide malgré un environnement aérien souvent complexe. En seize années d’activité, la compagnie a fait de la régularité, de la sécurité et de la fiabilité ses principaux atouts.

Aujourd’hui, ASKY exploite une flotte moderne de 15 appareils, composée de 9 Boeing 737-800 et de 6 Boeing 737 MAX 8. Ces avions lui permettent d’assurer des liaisons efficaces et adaptées aux besoins du marché africain, tout en répondant aux standards internationaux.

Depuis son hub de Lomé, la compagnie dessert 28 pays africains, reliant des capitales économiques et politiques majeures, mais aussi des destinations secondaires souvent peu couvertes. Ce maillage contribue à faciliter les échanges commerciaux, les déplacements professionnels et le rapprochement des peuples.

Au-delà du transport aérien, ASKY se positionne comme un véritable levier de développement régional. La compagnie joue un rôle important dans la promotion du tourisme, le soutien aux économies locales et le renforcement de l’intégration africaine.