Septembre meurtrier sur les routes
439 accidents de la route se sont produits en septembre. Ils ont fait 31 morts et 715 blessés, selon la Division de la sécurité routière (DSR).
439 accidents de la route se sont produits en septembre. Ils ont fait 31 morts et 715 blessés, selon la Division de la sécurité routière (DSR).
Les engins à deux roues restent majoritairement impliqués : ils sont en cause dans plus de 67 % des sinistres recensés.
Sur les six premiers mois de l’année, 3 191 accidents ont été recensés. Le bilan est tragique : 314 morts et 4.695 blessés.
Evidemment, la cause principale reste le non respect du code de la route.