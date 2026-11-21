La Direction de la formation civique (DFC) a lancé une campagne de sensibilisation destinée aux internautes togolais. Son objectif est de lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux : insultes et diffamation.

« Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir des espaces de dénigrement et d’atteinte à la réputation d’autrui », rappellent les autorités.

Le constat est juste. Les échanges en ligne virent souvent à l’affrontement, et les attaques personnelles se multiplient. Le phénomène n’est pas propre au Togo : il touche le monde entier.

Reste à savoir ce que peut changer une campagne de sensibilisation. Les intentions sont bonnes, mais elles relèvent largement du vœu pieux.

Le premier obstacle est technique. Des milliards de messages, de photos et de vidéos circulent chaque jour. Même les géants du numérique, avec leurs algorithmes et leurs milliers de modérateurs, ne parviennent pas à tout filtrer. Les messageries privées comme WhatsApp ou Telegram, très utilisées, échappent presque entièrement à la modération.

Le second obstacle est juridique. Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp ou Telegram n’ont pas de siège au Togo. Les autorités n’ont donc guère de prise sur ces plateformes, qui appliquent leurs propres règles, décidées en Californie en Chine ou ailleurs. Obtenir le retrait d’un contenu ou l’identité de son auteur relève souvent du parcours du combattant.

Il faut aussi trouver un équilibre. Lutter contre la diffamation ne doit pas servir à faire taire les critiques légitimes. La frontière entre l’insulte et le débat d’opinion n’est pas toujours simple à tracer.

La campagne de la DFC a au moins un mérite : elle rappelle que chacun reste responsable de ce qu’il publie. Mais sans éducation au numérique dès l’école, sans coopération des plateformes et sans application effective de la loi en cas de diffamation, l’appel au civisme risque de se perdre dans le flot des publications