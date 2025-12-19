Shopping de fête

Rubriques

Rendez-vous idéal avant Noël © republicoftogo.com

La grande quinzaine commerciale a ouvert ses portes jeudi à Agbadahonou, indique Vision d’Afrique paru ce jour.

Cette édition marque les 40 ans de ce rendez-vous shopping qui accompagne, pour de nombreux Loméens, le début des fêtes.

L’évènement est entièrement gratuit, ce qui contribue largement à son succès. 

Les commerçants en profitent pour écouler leurs derniers stocks, tandis que le public vient chercher bonnes affaires et idées cadeaux avant les célébrations.

