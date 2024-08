Soutien aux forces armées

Le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) a lancé un appel à la mobilisation de la population togolaise ce mercredi, face à l'augmentation alarmante des attaques terroristes dans le nord du pays.

David Dosseh, leader de l'organisation, insiste sur la nécessité d'un sursaut national impliquant toutes les communautés.

‘Nous invitons le peuple togolais à faire front avec son armée républicaine contre les tenants de l'extrémisme violent. Le FCTD demande de mettre en avant la défense des intérêts exclusifs et supérieurs de la patrie’, a-t-il déclaré.

Pour renforcer son appel, le FCTD exhorte le gouvernement à améliorer sa communication concernant cette crise. L'organisation critique le silence des autorités sur les attaques récentes, estimant que cette absence de transparence alimente les rumeurs et la désinformation.

« Lever le voile sur ce qui se passe dans le nord, partager les informations sur les difficultés que traversent nos concitoyens et susciter ainsi une grande solidarité et une légitime compassion envers les communautés en détresse, est une nécessité », affirme le FCTD. Ce plaidoyer appelle à une meilleure diffusion des informations pour contrer les rumeurs et soutenir les populations affectées.