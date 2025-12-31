Spectacles pyrotechniques à Lomé et Kara
À l’occasion du nouvel An, des feux d’artifice seront tirés à Lomé et à Kara.
Des déviations sont mises en place autour des sites.
À Lomé :
- Carrefour Colombe de la Paix (CALIENTE) : circulation déviée du 31 décembre 2025 à 14h au 2 janvier 2026 à 6h.
- Carrefour Deux Lions : fermeture du 31 décembre à 15h au 1er janvier 2026 à 6h.
À Kara :
- Palais des Congrès et Pya : déviations en place du 31 décembre à 16h au 1er janvier 2026 à 5h.