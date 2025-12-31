Spectacles pyrotechniques à Lomé et Kara

À l’occasion du nouvel An, des feux d’artifice seront tirés à Lomé et à Kara.

Des déviations sont mises en place autour des sites.

À Lomé :

Carrefour Colombe de la Paix (CALIENTE) : circulation déviée du 31 décembre 2025 à 14h au 2 janvier 2026 à 6h.

Carrefour Deux Lions : fermeture du 31 décembre à 15h au 1er janvier 2026 à 6h.

À Kara :