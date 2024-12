Sublimer le cacao, déguster le chocolat

A la fois hôtel et école hôtelière, le Lebene (ex-Hôtel du Bénin) rouvrira ses portes prochainement.

A cette occasion, le Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE) et le Comité de coordination pour les filières café et cacao et la Fédération des hôtels et restaurants du Togo, ont organisé pendant 3 jours une formation aux techniques de la pâtisserie à base de chocolat avec du cacao 100% togolais.

Une session sous la supervision d’un chef chocolatier britannique, David Greenwood-Haigh.

Le Lebene entend proposer à ses clients des expériences gastronomiques de grande qualité.

Les chefs pâtissiers ont exploré différentes façons de travailler le cacao, des desserts raffinés aux plats salés, pour offrir des saveurs authentiques et surprenantes.

La formation s’est clôturée par une soirée de dégustation vendredi.

Nathalie Bitho, administratrice de l’hôtel, s’est réjouie de la réussite de cette opération.

Les autorités misent beaucoup sur cette école hôtelière dans sa quête de rebâtir une industrie du tourisme.