Transparence et redevabilité

Les Organisations de la Société Civile (OSC) jouent un rôle essentiel dans le développement des communautés, qu’il s’agisse de promouvoir la paix, de gérer des situations d’urgence humanitaire, ou de contribuer à des projets de développement durable.

Toutefois, leur impact dépend de leur capacité à se conformer à des normes et principes universels.

C’est dans cette optique que la Fédération des ONG du Togo (FONGTO), en collaboration avec l’Agence Suédoise de Développement International (SIDA), a organisé vendredi une session de sensibilisation à destination des principaux acteurs de la société civile togolaise.

Les principes directeurs d’Istanbul, adoptés au niveau international, servent de guide pratique pour renforcer l’efficacité et la crédibilité des OSC. Ils reposent sur des valeurs fondamentales telles que la transparence et la redevabilité, pour garantir une gestion claire et responsable des projets, le respect des droits humains, comme base de toute intervention, l’efficacité des partenariats, pour construire des collaborations solides et équitables et l’appropriation locale, visant à impliquer les bénéficiaires dans les initiatives les concernant.

Ces principes offrent un cadre cohérent pour que les OSC puissent maximiser leur impact tout en respectant les normes éthiques et opérationnelles.

Malgré l’importance de ces principes, le respect de ces directives reste limité au Togo. Selon Prince Elom Noutepe, directeur de la FONGTO, « bon nombre d’OSC ne travaillent pas en se focalisant sur les valeurs et qualités inscrites dans les principes d’Istanbul ».

Ce manquement affecte la crédibilité des OSC et réduit l’impact de leurs actions dans un contexte où la synergie entre acteurs du développement est plus nécessaire que jamais.

Face à cette situation, la FONGTO a pris l’initiative de sensibiliser les acteurs de la société civile sur l’importance et l’application des principes d’Istanbul. La session a notamment permis de présenter un guide pratique adapté aux réalités des OSC togolaises, conçu pour faciliter la mise en œuvre de ces normes.

Cette campagne de sensibilisation représente une étape cruciale pour insuffler une nouvelle dynamique au sein des OSC.