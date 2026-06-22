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Un concours pour les champions de l'agrobusiness

Le Festival La Marmite (FESMA) a lancé« Innovation Agro », un Pitch Challenge destiné à détecter et primer les meilleures start-ups et jeunes entrepreneurs togolais porteurs de solutions innovantes dans l'agrobusiness.

Rendez-vous incontournable de la valorisation de la chaîne de valeur agricole et gastronomique © DR

Le Festival La Marmite (FESMA) a lancé« Innovation Agro », un Pitch Challenge destiné à détecter et primer les meilleures start-ups et jeunes entrepreneurs togolais porteurs de solutions innovantes dans l'agrobusiness.

Trois axes sont au cœur du concours : le packaging biosourcé pour remplacer les emballages plastiques par des alternatives écologiques, les techniques de conservation pour réduire les pertes post-récolte, et la création de valeur ajoutée pour transformer les produits agricoles locaux en produits finis compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux.

Les candidatures sont ouvertes du 16 juin au 25 juillet 2026 sur la plateforme officielle du festival.

Un jury d'experts sélectionnera les 10 meilleures innovations. La grande finale se tiendra le 14 août sur l'Esplanade du Palais des congrès de Lomé, où chaque finaliste disposera de 3 minutes pour défendre son projet devant un jury d'exception.

Les critères d'évaluation portent sur la pertinence de la solution, son degré d'innovation, sa viabilité économique et son impact social et environnemental.

Rendez-vous incontournable de la valorisation de la chaîne de valeur agricole et gastronomique, le FESMA rassemble chaque année à Lomé des milliers de professionnels autour des enjeux de la souveraineté alimentaire et du consommer local.

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