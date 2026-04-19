Un effort agricole massif pour garantir la sécurité alimentaire

Le Togo met les bouchées doubles pour assurer le succès de la campagne agricole 2026.

Le gouvernement a prévu de mettre à disposition des producteurs 3 809 tonnes de semences vivrières et 85 000 tonnes d'engrais vivriers.

Un effort considérable qui s'inscrit dans la continuité des campagnes précédentes : sur les deux dernières années, 6 768,8 tonnes de semences vivrières et 111 373 tonnes d'engrais avaient déjà été mis à disposition des agriculteurs.

Au cœur de cet effort, les cultures qui structurent l'alimentation: le maïs, cultivé sur quasiment tout le territoire, le sorgho et le mil dans le nord, ainsi que les tubercules, manioc, igname, patate douce et les légumineuses comme le niébé et l'arachide.

Ces cultures, principalement gérées par de petites exploitations familiales, alimentent les marchés ruraux et urbains et constituent le socle de la sécurité alimentaire.