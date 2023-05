Un faux grossier

Encore un scam dont est victime une société étrangère.

Un faux document émanant du ministère de l’Economie et des Finances et rédigé en anglais (toute correspondance officielle est en français) exige de cette entreprise allemande le paiement d’une somme imaginaire.

Concrètement, le courrier adressé à cet opérateur économique et signé par le ministre Sani Yaya lui enjoint de payer 7.200 euros pour l’inscription de l’entreprise au Togo et 600 euros de plus pour pouvoir ouvrir un compte bancaire et effectuer des opérations de change.

L’imagination des faussaires a toutefois ses limites. La rédaction du courrier est grossière et rappelle les tentatives d’escroqueries menées depuis le Nigeria.