Projet e-ID : le Togo avance vers une identité numérique pour tous

L’opération d’enregistrement biométrique lancée par le gouvernement se poursuit dans la préfecture du Golfe. Dans les différents centres ouverts à Lomé et ses environs, la population afflue pour obtenir ce document administratif désormais incontournable : le Numéro d’Identification Unique (NIU).

Piloté par l’Agence Nationale d’Identification (ANID) dans le cadre du projet e-ID Togo, ce programme vise à doter chaque personne résidant dans le pays — quel que soit son âge ou sa nationalité — d’une identité biométrique officielle. Une révolution silencieuse qui transforme en profondeur le paysage administratif, social et économique du pays.

Au-delà de la simple identification, le NIU ouvre un accès simplifié aux services sociaux de base tels que la couverture maladie universelle, les subventions agricoles ou artisanales, les aides aux acteurs du secteur informel et autres dispositifs de protection sociale. Les femmes, souvent exclues des circuits financiers, pourront désormais ouvrir un compte bancaire et bénéficier de microcrédits pour développer leurs activités.

Les travailleurs de l’informel, quant à eux, trouveront dans ce document une porte vers la formalisation de leurs entreprises, facilitant l’accès aux marchés publics et privés, et consolidant leur reconnaissance économique.

Un outil de gouvernance et de sécurité

L’identification biométrique apporte aussi une réponse concrète aux défis de fraude, d’usurpation d’identité et d’insécurité. En protégeant chaque citoyen grâce à des données fiables et inviolables, elle devient un rempart contre les arnaques et autres formes d’exploitation.

Pour l’État, c’est également un outil stratégique de planification. Les données collectées permettront de mieux orienter les politiques publiques, de cibler les investissements sociaux, et de réagir plus efficacement en cas de crise (catastrophes naturelles, pandémies, conflits...).

Avec plus de 150 centres d’enrôlement déployés dans les communes du Golfe, l’opération se veut accessible à tous, sans exclusion. L’objectif est clair : garantir une existence légale à chaque individu, y compris les enfants, les personnes déplacées et les citoyens sans papiers.

Cette campagne d’enregistrement biométrique marque ainsi une étape majeure vers une société plus équitable, mieux structurée et tournée vers l’avenir, où personne n’est laissé pour compte.