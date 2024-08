Un leader spirituel respecté

L’église togolaise et ses fidèles sont en deuil suite à la disparition de Mgr Nicodème Anani Barrigah-Bénissan, archevêque métropolitain de Lomé, décédé ce dimanche à l'âge de 61 ans des suites d'une maladie.

Cette triste nouvelle a provoqué un véritable choc parmi la communauté ecclésiastique et les fidèles, qui ont du mal à accepter cette perte immense.

Avant d'être nommé archevêque métropolitain de Lomé par le Saint-Siège, Mgr Barrigah-Bénissan avait servi avec distinction comme archevêque du diocèse d’Atakpamé. Son engagement spirituel et son dévouement à la foi catholique ont marqué profondément ceux qui l'ont connu. Sa sagesse et son humanité ont fait de lui un pilier de l’église au Togo.

Mgr Barrigah-Bénissan était également reconnu pour son rôle clé dans la vie politique togolaise, notamment pour avoir présidé la Commission Vérité-Justice et Réconciliation (CVJR) entre 2009 et 2012. Sous sa direction, la CVJR a œuvré pour guérir les blessures du passé et promouvoir la réconciliation nationale, gagnant ainsi le respect de tous les acteurs politiques du pays.

Poète, écrivain, musicien et diplomate, Mgr Barrigah-Bénissan était un homme aux multiples talents. Ses œuvres littéraires et musicales ont inspiré beaucoup et ont enrichi la culture togolaise. Sa capacité à toucher les cœurs et à communiquer des messages de paix et d'unité a fait de lui une voix écoutée non seulement au Togo mais aussi au-delà de ses frontières.

Le Togo pleure la perte de l’un de ses fils les plus vaillants. Mgr Barrigah-Bénissan laisse derrière lui un héritage de foi, de justice et de réconciliation. Son départ est une perte immense pour l’église et pour toute la nation togolaise.

Mgr Nicodème Anani Barrigah-Bénissan restera dans les mémoires comme un homme de foi, un artisan de paix et un défenseur infatigable de la vérité et de la justice. Son dévouement et son amour pour son prochain continueront d’inspirer les générations futures.