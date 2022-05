Un marché de 9 milliards d'euros

Une conférence internationale sur la beauté s’est ouverte lundi à Lomé. Elle réunit les professionnels ouest-africains du secteur, Togo, Sénégal, Bénin, Burkina Faso.

Cet univers génère beaucoup d’argent avec les cosmétiques, les mèches …

Marché de 335 millions de consommateurs avec une classe moyenne grandissante, l’Afrique francophone subsaharienne est largement ignorée par les marques internationales de beauté et cosmétiques, malgré un potentiel important, largement sous-exploité dans de nombreux pays,.

Trois pays, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, représentent à eux seuls un marché de près 5 milliards d’euros en 2021 pour le secteur de la beauté. Neuf milliards en 2025 !

Des marchés déjà bien structurés, avec des consommatrices africaines à la recherche de services et produits de beauté de qualité, des marques africaines qui foisonnent, des marques internationales de plus en plus présentes, des instituts de beauté aux standards internationaux, des influenceuses avec des communautés engagées.

Le Togo compte plusieurs usines cosmétiques dont les produits sont destinés u marché local et à l’export.