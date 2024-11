Un melting-pot culturel

Le Festival International d’Histoires d’Aného (45km de Lomé) vient de s’achever.

L’événement a attiré des milliers de visiteurs. Ce dont se félicite le maire de la ville, Alexis Aquereburu.

"Ce rendez-vous a permis de revisiter l’histoire de cette ville tricentenaire mais aussi de célébrer un brassage culturel avec la Turquie, pays qui était l' invité d’honneur", a déclaré le maire.

Ce Festival s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine historique et culturel de la ville.

Ancienne capitale administrative du Togo à l'époque coloniale, Aného est aujourd'hui un centre symbolique du patrimoine togolais.

Fondée au 17ᵉ siècle, Aného, également connue sous le nom de Petite Popo, fut un port important pour le commerce, notamment pendant la période de traite négrière. Elle a ensuite évolué pour devenir un centre administratif et religieux sous les colonisations allemande, britannique et française.

La ville est aujourd’hui considérée comme une cité historique, avec des bâtiments et des sites témoins de son passé colonial. Elle abrite également plusieurs monuments, dont des églises centenaires, des quartiers traditionnels, et des vestiges du rôle qu'elle a joué dans l'histoire du Togo.

Aného est réputée pour son brassage culturel, mêlant différentes ethnies et religions, notamment les peuples Guin, Mina et Ewe. Elle est également un centre spirituel important, accueillant chaque année des cérémonies et festivals liés à la culture vaudou, qui occupe une place centrale dans la vie spirituelle de la région.

Avec sa situation géographique entre l’océan Atlantique et la lagune de Zowla, Aného est idéale pour les activités touristiques. Ses plages, ses lagunes et ses paysages pittoresques en font un lieu parfait pour la détente et l’exploration. Le potentiel touristique de la ville est renforcé par des initiatives locales visant à valoriser les infrastructures hôtelières et à dynamiser l’économie locale.

Sous la conduite de son maire, Alexis Aquereburu, Aného s’engage dans des projets de développement durable et de valorisation de son patrimoine. La ville met en œuvre des plans visant à améliorer l’accès aux services publics, à promouvoir l’éducation et à développer des infrastructures modernes tout en préservant ses richesses historiques et culturelles.