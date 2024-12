Un moment de partage et de solidarité

La présidence de la République a organisé vendredi l’Arbre de Noël pour les enfants du personnel.

Une après-midi festive présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence de la République.

Plus de 2 000 enfants ont reçu des jouets offerts par le chef de l’Etat.

Mme Ablamba Johnson a rappelé les nombreuses initiatives de Faure Gnassingbé en faveur des plus jeunes avec School Assur, un programme d’assurance santé pour les élèves, et Wezou, une initiative pour la santé maternelle et infantile.

Il faut ajourer la gratuité des frais de scolarité et d’inscription aux examens nationaux.

Ces actions visent à garantir à chaque enfant un accès à une éducation de qualité, des soins de santé adéquats et un environnement familial propice à leur développement.

Cette tradition de remise de cadeaux ne se limite pas aux enfants de la Présidence. Elle se poursuivra dans certaines formations sanitaires afin de permettre à ceux qui sont hospitalisés de vivre également la magie de Noël.

L’Arbre de Noël à la présidence est bien plus qu’un simple événement festif. Il incarne des valeurs fondamentales telles que l’espoir et la fraternité, essentielles pour bâtir une société où chaque enfant peut aspirer à un avenir meilleur.