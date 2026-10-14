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Un nouveau mécanisme de gestion des plaintes

Le gouvernement va mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes dans toutes les localités du pays, en priorité celles qui bénéficient du Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne plus (SWEDD+), financé par la Banque mondiale.

Atcha-Dédji Affoh © republicoftogo.com

Le gouvernement va mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes dans toutes les localités du pays, en priorité celles qui bénéficient du Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne plus (SWEDD+), financé par la Banque mondiale.

Le projet entend promouvoir la transparence, la participation citoyenne et inclusive, et l'équité, des valeurs auxquelles le gouvernement dit attacher un prix particulier.

Dans la région des Savanes, le dossier est suivi de la base au sommet : cantons, communes, préfectures et région. 

Son gouverneur, Atcha-Dédji Affoh, présente ces structures comme des espaces de dialogue permanent entre les équipes du projet et les bénéficiaires, plutôt que de simples organes administratifs. 

Dans une région qu'il décrit comme déjà fragile, ces structures devront écouter sans juger, orienter avec rigueur et veiller à ce que chaque voix soit entendue.

Le SWEDD+ est financé par la Banque mondiale à hauteur de 62,5 millions de dollars pour le Togo. Il s'inscrit dans un programme régional de 460 millions de dollars, qui réunit le Burkina Faso, le Tchad, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo.

Le projet vise à élargir l'accès des filles et des femmes à l'éducation, aux opportunités économiques et aux services de santé.

Il veut aussi promouvoir la transparence, la participation citoyenne et inclusive, et l'équité, des valeurs auxquelles le gouvernement dit attacher un prix particulier.

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