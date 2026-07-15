Rubriques

Tendances:
Société

Un nouvel évêque pour Kpalimé

Un peu plus de deux mois après sa nomination par le Vatican, Mgr Edmond Amekuse sera ordonné évêque du diocèse de Kpalimé le 29 août prochain. L'annonce a été faite mercredi par la Conférence des évêques du Togo (CET).

Mgr Edmond Amekuse © DR

Un peu plus de deux mois après sa nomination par le Vatican, Mgr Edmond Amekuse sera ordonné évêque de Kpalimé le 29 août prochain. L'annonce a été faite mercredi par la Conférence des évêques du Togo (CET).

En attendant son installation, le président de la CET, Mgr Benoît Comlan Alowonou, évêque émérite, continuera d'assurer l'administration apostolique du diocèse.

Âgé de 59 ans, natif d'Agou-Akoumahou dans la préfecture d'Agou, Mgr Amekuse affiche un parcours ecclésiastique et académique riche. Formé au Petit Séminaire Saint-Pie X d'Agoè-Nyivé puis au Grand Séminaire Jean-Paul II de Lomé, il a été ordonné prêtre le 28 décembre 1996 à la cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé, où il a exercé comme vicaire jusqu'en 1999.

Polyglotte, il maîtrise le français, l'italien, l'allemand, l'anglais et l'éwé, avec des connaissances en grec, en arabe et en latin. Son parcours l'a mené à Rome, où il a obtenu, entre 2000 et 2001, un diplôme en dialogue interreligieux et un certificat d'études islamiques à l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques (PISAI). Il a ensuite poursuivi à l'Institut pontifical Saint-Anselme, où il a décroché une licence en liturgie en 2004, puis un doctorat dans la même discipline en 2008.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Faire place nette

Faire place nette

Les travaux de modernisation de la route nationale N°1 (RN1) sur le tronçon Togblécopé-Atakpamé (145,5 km), débuteront prochainement. 

Moins de coupures, mais plus longues

Moins de coupures, mais plus longues

La qualité de la distribution d'électricité à Lomé s'améliore, selon les indicateurs de performance présentés par le ministre délégué chargé de l'Énergie. Les abonnés subissent moins de coupures qu'il y a deux ans, mais chaque intervention prend plus de temps qu'avant.

Fini les constructions anarchiques

Fini les constructions anarchiques

Construire sans autorisation, c'est bientôt fini à Agoè-Nyivé 4. Face à la multiplication des constructions anarchiques et aux risques d'inondation, cette commune du Grand Lomé, située dans la banlieue nord-est de la capitale, renforce le contrôle de l'urbanisation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.