Un officier accompli est avant tout un leader charismatique

Sous le soleil de Pya, dans la région de la Kara, une page se tourne et une autre s'ouvre pour l'École de formation des officiers des forces armées togolaises (EFOFAT).

En 31 ans d'existence, l'établissement a formé 1 178 officiers, dont 293 issus de pays amis, confirmant son statut de creuset militaire régional, bien au-delà des frontières togolaises.

La cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes a marqué la sortie de la 29ᵉ promotion, baptisée « Promotion 5 Février », forte de 64 élèves officiers, dont trois femmes, placée sous le parrainage du président du Sénat, Barry Moussa Barqué.

Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Tchad, Togo : dix nationalités étaient représentées parmi les nouveaux sous-lieutenants, une diversité qui en dit long sur le rayonnement de l'école dans la sous-région.

Le chef d'état-major général des Forces armées togolaises (FAT), Dimini Allahare, a salué le chemin parcouru par cette promotion.

Le même jour, l'école a accueilli sa 30ᵉ promotion, forte de 69 élèves officiers, baptisée « Promotion Résilience » et placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou.

S'adressant à ces nouveaux pensionnaires, encore au tout début de leur parcours, Dimini Allahare a pris le temps d'expliquer le choix de ce nom : « Votre nom de promotion, Résilience, vous rappelle qu'à chaque épreuve ou difficulté rencontrée, il est essentiel de vous relever avec détermination.

Les meilleures carrières seront celles qui sauront rapidement surmonter les obstacles et rebondir face à l'adversité. »