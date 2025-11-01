Rubriques

Un pacte entre producteurs et revendeurs

Face à la rude concurrence des importations et à la difficulté d’écoulement rapide, les produits « made in Togo » peinent à s’imposer dans les habitudes de consommation.

Pour y remédier, une campagne nationale de sensibilisation des commerçants a été lancée samedi à Lomé, avec pour ambition de changer la donne.

Portée par l’Établissement Public Autonome des Marchés (EPAM), cette initiative vise à créer un lien plus direct entre les producteurs togolais et les revendeurs de marchés, en vue de faciliter la vente.

La tournée s’étendra sur six mois et sillonnera l’ensemble des préfectures du pays.

