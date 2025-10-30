Est de la RDC : Un Togolais va enquêter sur les violations des droits de l'homme

Le Togolais Clément Nyaletsossi Voule, défenseur des droits de l’homme, vient d’être désigné membre de la Commission d’enquête indépendante des Nations Unies sur la situation humanitaire dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC).

Créée récemment, cette commission a pour mandat de faire la lumière sur les violations présumées des droits humains et du droit international humanitaire dans l’Est de la RDC. Il s’agit notamment d'enquêter sur les violences sexuelles, les crimes contre les personnes déplacées, les réfugiés, ainsi que sur les acteurs impliqués dans ces exactions depuis le début du conflit entre la RDC et le Rwanda.

M. Voule travaillera aux côtés de Maxine Marcus (États-Unis) et de Arnauld Akodjenou (Bénin), ce dernier assurant la présidence de la commission.

Clément Nyaletsossi Voule est titulaire d’un Bachelor en droits fondamentaux de l’Université de Nantes (France) et d’un Master en droit international des conflits armés obtenu à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Sa trajectoire est marquée par un engagement constant en faveur des libertés fondamentales et de la justice internationale.

Il est Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association depuis 2018. À ce poste, il a régulièrement plaidé pour le respect des libertés civiques à travers le monde.

Auparavant, il a siégé à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, où il s’est distingué par sa compétence et son engagement.