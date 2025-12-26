Un SMS, un appel, un compte vidé

La Police met en garde contre une recrudescence préoccupante des arnaques liées aux transactions électroniques, notamment via les services de mobile money. Les escrocs utilisent une méthode simple, mais redoutablement efficace.

Première étape : le faux message.

La victime reçoit un SMS annonçant une prétendue transaction financière. Le message laisse croire qu’un montant a été envoyé ou reçu par erreur. L’objectif est de créer la surprise et d’installer le doute.

Deuxième étape : l’appel piégé.

Quelques minutes plus tard, un appel survient. L’interlocuteur se présente comme un agent d’un service financier ou comme la personne ayant « fait l’erreur ». D’un ton pressant, il explique qu’une mauvaise manipulation a été effectuée et demande de l’aide pour « récupérer l’argent ».

Troisième étape : la manipulation.

Sans vérifier leur solde réel, certaines victimes acceptent de suivre les instructions. L’arnaqueur leur demande alors de composer des codes sur le téléphone ou de communiquer des informations confidentielles comme le code secret ou des numéros de validation.

Dernière étape : le vol.

Ces manipulations donnent en réalité un accès direct au compte mobile money. En quelques secondes, l’escroc vide le compte. La victime ne se rend compte de la fraude qu’après coup, lorsqu’elle constate la disparition de son argent.

La police rappelle que jamais un agent sérieux ne demande un code secret par téléphone. Elle invite les usagers à toujours vérifier leur solde avant toute opération, à refuser toute demande suspecte et à signaler immédiatement ces tentatives d’arnaque.

En matière de transactions électroniques, la règle est simple : ne rien partager, ne rien composer, ne rien précipiter. La vigilance reste la meilleure protection.