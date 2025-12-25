Un premier bilan rassurant à Lomé et à l’intérieur du pays

Les fêtes de Noël se sont déroulées dans le calme et sans difficultés majeures à Lomé comme dans les autres villes du Togo. Le premier bilan dressé par les autorités et les services de sécurité est jugé globalement satisfaisant.

Dans la capitale, l’ambiance était résolument festive. Dès la soirée du 24 décembre, les lieux de culte ont accueilli de nombreux fidèles venus célébrer la Nativité, tandis que les rues et quartiers ont connu une animation modérée mais joyeuse. Les rassemblements familiaux et les veillées se sont déroulés sans incidents notables, dans un esprit de convivialité et de partage.

Sur le plan de la sécurité routière, les chiffres provisoires font état de peu d’accidents de la circulation, comparativement aux années précédentes. Les patrouilles renforcées de la police et de la gendarmerie, notamment sur les grands axes et aux entrées de la ville, ont contribué à limiter les excès de vitesse et les comportements à risque. Les usagers de la route semblent également avoir fait preuve de plus de prudence durant cette période.

Aucun incendie accidentel majeur n’a été signalé, en particulier lors de la préparation des repas du réveillon. Les services de secours n’ont enregistré que quelques interventions mineures, sans conséquences graves. Une situation qui traduit une meilleure sensibilisation des populations aux règles de sécurité domestique.

Dans les villes de l’intérieur du pays, notamment à Kara et Sokodé, le même climat de tranquillité a été observé. Les célébrations se sont déroulées dans la sobriété, avec des marchés animés, des offices religieux bien suivis et peu de perturbations signalées.

Les autorités locales saluent le comportement responsable des citoyens et appellent à maintenir cette dynamique positive pour les festivités de fin d’année à venir. Ce premier bilan encourageant laisse espérer un passage au Nouvel An tout aussi paisible sur l’ensemble du territoire national.