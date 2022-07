Depuis 1962, la Journée africaine de la Femme est une occasion de rappeler que les femmes sont dans une mobilisation permanente pour faire valoir leurs droits et sont prêtes à apporter leur contribution à la mise en œuvre de toutes les stratégies concourant à leur autonomisation et à consolider l’égalité entre elles et les hommes, à l’effet de construire une relation de complémentarité sur le chantier de l’édification du continent.

Un effort collectif qui est requis. Il faut unee démarche de concertation permanente et de soutien pour faire de la célébration de cette Journée la marque d’un nouveau départ, sous-tendu par une commune volonté de bâtir une Afrique qui célèbre la femme, une Afrique dont la signature sera désormais l’égalité entre l’homme et la femme.

A l’occasion de cet évènement, le président Faure Gnassingbé s’est déclaré ‘résolu à promouvoir au Togo les droits de la femme et sa pleine participation dans tous les secteurs de la vie nationale’.

Le pays a fait de nombreux progrès dans ce sens. Le Premier ministre est une femme, le président de l’Assemblée aussi. Ministres et conseillers influents sont également issus de la gente féminine.