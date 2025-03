Le Festival de la Marmite (FESMA) revient pour sa 4ᵉ édition, du 6 au 10 août 2025, à Lomé, pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la cuisine africaine.

Véritable rendez-vous des passionnés de gastronomie et des défenseurs des produits du terroir, cet événement s’inscrit dans une démarche de valorisation des saveurs locales et du patrimoine culinaire africain.

Depuis sa création, le FESMA se positionne comme une vitrine de la culture gastronomique africaine, en mettant l’accent sur les ingrédients locaux et les savoir-faire traditionnels. Pendant cinq jours, professionnels de la restauration, chefs cuisiniers, producteurs agricoles, transformateurs, et amateurs de bonne cuisine se retrouveront pour célébrer la richesse des mets africains.

Au programme, Dégustations des plats traditionnels et contemporains inspirés de la cuisine africaine, démonstrations culinaires par des chefs de renom, Conférences et tables rondes sur les enjeux de l’alimentation locale et durable, Ateliers de formation sur les techniques culinaires et la transformation agroalimentaire, expositions et ventes de produits du terroir et d’artisanat culinaire

Que vous soyez un inconditionnel des mets traditionnels, un nostalgique des plats de votre enfance, ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, le FESMA 2025 vous promet une expérience immersive au cœur de la cuisine africaine.

Chaque jour, des stands proposeront une palette variée de plats issus de différentes cultures culinaires du continent, allant du Togo au Sénégal, en passant par le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, et bien d’autres pays.

Le Festival de la Marmite est bien plus qu’un simple rendez-vous gastronomique. Il est aussi un espace d’échanges et de réflexion sur l’avenir de la consommation locale, le développement des filières agroalimentaires, et le rôle de la cuisine dans la préservation du patrimoine culturel africain.

Pour cette 4ᵉ édition, le FESMA mettra particulièrement l’accent sur l'innovation dans la transformation des produits locaux, la nutrition et la sécurité alimentaire. Des experts interviendront pour sensibiliser le public sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée basée sur les ressources locales.