Une gastronomie influencée par l'histoire

La Semaine de la cuisine turque s’est achevée samedi à Lomé avec une réception donnée par l’ambassade de Turquie.

lahmacun, manti, börek, dolma, sarma, Şiş kebap, iskender, mercimek köftesi. Une gastronomie riche et raffinée.

‘Mille ans de culture, de traditions, de savoir faire. Une expertise culinaire reconnue’, a déclaré Tevfik Yavuzer, un diplomate turc en poste à Lomé.

L’évènement s’est déroulée en présence de la nouvelle ambassadrice, Muteber Kilic, et du corps diplomatique.

Nomades à l'origine, les Turcs durent adapter leurs recettes aux circonstances et aux lieux. Leur cuisine s'est vue influencée, entre les XVe et XXe siècles, par celles des pays conquis par l'Empire ottoman (les Balkans, la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, Chypre et les pays du Maghreb).