Une gestion financière simplifiée et instantanée

L’opérateur de téléphonie mobile Pas (ex-Togocom), a présenté mercredi Mixx Togo Keyboard, une solution numérique conçue pour faciliter la gestion des transactions via le mobile money.

Parmi les fonctionnalités principales, les utilisateurs peuvent envoyer de l’argent en quelques clics, recharger du crédit etffectuer des paiements.

Chaque transaction génère un reçu détaillé, garantissant une traçabilité complète pour plus de transparence.

L’accessibilité des services financiers est portée à un niveau supérieur. Plus besoin de naviguer entre différentes applications : tout se fait à partir du clavier intégré, rendant les opérations plus pratiques et rapides.

Pour assurer une sécurité maximale, les transactions et les données financières des utilisateurs sont protégées par un système de cryptage avancé, assure l’opérateur.