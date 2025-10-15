Rubriques

Une maladie transfrontalière

Le Togo bénéficie de l’appui technique de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour lutter contre la peste porcine africaine (PPA), une maladie aux conséquences économiques sévères pour la filière.

Conséquences sérieuses pour la filière © republicoftogo.com

Une rencontre régionale s’est ouverte mardi à Lomé pour renforcer la coordination des actions de prévention et de contrôle. Présente dans plusieurs pays de la sous-région, la PPA a déjà causé au Togo la perte de milliers de bêtes, désorganisé le marché local et affaibli la chaîne de valeur porcine.

Le gouvernement a pris des mesures de surveillance, de sensibilisation des éleveurs et de renforcement de la biosécurité dans les exploitations. Il travaille également à améliorer le cadre réglementaire pour rendre le système vétérinaire plus efficace et conforme aux normes internationales.

Selon l’OMSA, seule une collaboration régionale renforcée permettra d’endiguer cette maladie transfrontalière.

La peste porcine africaine est une maladie virale hautement contagieuse qui touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Elle n'est pas transmissible à l’homme.

