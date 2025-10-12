L’État trace la voie vers une inclusion durable

À l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée samedi, les autorités ont tenu à réaffirmer leur engagement en faveur des droits fondamentaux des filles et à mettre en lumière les avancées réalisées en matière de protection, d’éducation et de santé.

Parmi les actions concrètes mises en avant, la promotion de l’excellence académique, le renforcement de l’employabilité, le lancement de programmes d’éducation à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les mariages précoces et les grossesses non désirées.

Autant d’initiatives que le gouvernement qualifie de "discrimination positive", alignées avec les objectifs du développement durable (ODD).

La Journée a aussi permis de rappeler que, malgré les avancées, les défis restent nombreux : stéréotypes persistants, inégalités d’accès, violences basées sur le genre. C’est pourquoi les autorités ont promis de renforcer les dispositifs existants, en particulier dans les zones rurales et défavorisées.