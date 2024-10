Une violation de toutes les procédures

Le ministère des Transports routiers a annoncé que l’activité de Yango était ‘illicite’ au Togo.

La société, dont les services sont équivalents à ceux de Uber, a commencé ses opérations en juin 2024 ‘en violation de toutes les procédures et autorisations administratives requises’, indique un communiqué.

Yango a commencé à proposer ses services sans se conformer au cadre légal, profitant d’un structure purement virtuelle. Donc sans aucune garantie pour les clients. L'un des arguments commerciaux de l'opérateur a été de proposer des tarifs plus bas que la concurrence.

Si la plateforme accepte de rentrer dans la légalité, alors elle pourra opérer au Togo.

Yango est une entreprise technologique internationale qui a débuté en tant que service de covoiturage en 2018 et a rapidement élargi ses activités pour inclure plusieurs secteurs, notamment la livraison de nourriture, le commerce électronique et l'automatisation robotique.

Opérant dans plus de 20 pays en Afrique, Europe, Amérique latine et au Moyen-Orient, Yango utilise des technologies de pointe telles que l'apprentissage automatique, les systèmes de cartographie et les algorithmes de routage pour améliorer l'efficacité de ses services.

L'objectif de Yango est de créer un impact local tout en maintenant des standards technologiques globaux, en adaptant ses services aux besoins spécifiques de chaque région où elle est présente. En Afrique, la société est particulièrement active dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, où elle vise à offrir des solutions numériques quotidiennes accessibles et efficaces.

Yango est une filiale du groupe russe Yandex, une société technologique majeure souvent considérée comme le "Google russe".