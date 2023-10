Une vision biaisée de la migration

La question migratoire est un problème pour les pays d’origine.

Lomé accueillera du 21 au 23 novembre le Forum sur les migrations à l'ère des réseaux sociaux et de la digitalisation.

L’évènement est organisé avec le concours de l’USAid et de l’Union européenne.

A l’origine du projet, la ‘Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS)’, une association œuvrant à la vulgarisation du droit et à l'accompagnement de la population en matière juridique et social.

Le Forum entend sensibiliser les jeunes togolais sur les réalités de la migration.

Les réseaux sociaux ont créé une perception biaisée de la migration vers l'Occident comme un moyen rapide, simple et efficace de réussir.

Ce qui n’est pas vrai, évidemment.