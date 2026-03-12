Rubriques

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, le Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l'Extrémisme Violent (CIPLEV) a réuni mercredi à Djarkpanga, dans la région Centrale, leaders communautaires et acteurs de la société civile autour de cette thématique.

Informer et sensibiliser © republicoftogo.com

L'objectif est de renforcer la collaboration entre forces de sécurité, autorités locales et populations pour intensifier la veille citoyenne et les mécanismes d'alerte précoce face à la persistance de la menace dans les régions des Savanes, de Kara et Centrale.

Créé en 2019 avec l'appui du PNUD, le CIPLEV a pour mission d'éradiquer l'extrémisme violent sur l'ensemble du territoire national et de réduire la vulnérabilité des populations exposées.

