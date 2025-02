Vers une amélioration des statistiques avec une consultation nationale

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) a annoncé le lancement d’une enquête nationale de satisfaction des utilisateurs.

Cette initiative vise à recueillir les avis et besoins des acteurs économiques et sociaux afin d’améliorer la qualité et la pertinence des productions statistiques au Togo.

Prévue pour début février 2025, l’enquête s’étendra sur 19 jours et couvrira l’ensemble du territoire national. La collecte des données se fera principalement à travers des entretiens directs, mais pourra également inclure des appels téléphoniques et des questionnaires en ligne. Cette approche vise à toucher un large éventail de participants et à garantir une représentativité des réponses.

L’INSEED est un acteur clé dans la production de données statistiques au Togo, servant de référence pour les politiques publiques et les décisions économiques. Toutefois, certaines critiques émergent quant à la fiabilité des études publiées, ce qui rend cette enquête d’autant plus stratégique.

En sollicitant directement les utilisateurs des statistiques officielles, l’objectif est d’identifier les attentes, les manquements et les axes d’amélioration afin d’optimiser la production et la diffusion des données.

À travers cette enquête, l’INSEED entend renforcer la transparence et l’efficacité du système statistique national. En intégrant les retours des entreprises, des institutions publiques, des chercheurs et des citoyens, l’institut ambitionne de mieux répondre aux besoins en données économiques et démographiques.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de modernisation du système statistique togolais, afin de garantir des informations fiables, accessibles et adaptées aux enjeux du pays.