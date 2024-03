Vers une meilleure intégration des services de télécommunication

Dans un mouvement stratégique visant à renforcer la coopération régionale dans le secteur des télécommunications, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) du Togo a accueilli, les 25 et 26 mars, son homologue du Niger. Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de consolider leur partenariat autour de plusieurs enjeux cruciaux liés à la régulation et à la technique des communications électroniques.

L'objectif de cette réunion bilatérale était de jeter les bases d'un partenariat solide entre les deux régulateurs. Les discussions ont porté sur diverses questions techniques et de régulation, soulignant l'importance de la collaboration transfrontalière dans un secteur aussi dynamique que celui des communications électroniques.

Ce type de coopération est essentiel pour harmoniser les réglementations, faciliter les échanges d'informations et de meilleures pratiques, et promouvoir des marchés télécoms plus intégrés et compétitifs.

L'itinérance gratuite au cœur des discussions

Parmi les sujets abordés, l'itinérance gratuite entre le Togo et le Niger a occupé une place prépondérante. Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les discussions pour permettre aux citoyens des deux pays de bénéficier de l'itinérance sans frais supplémentaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une tendance régionale visant à réduire les coûts de communication pour les usagers en déplacement dans la région.

L'itinérance gratuite, déjà mise en place avec plusieurs pays de la région, est une avancée significative vers une intégration économique plus poussée. Elle permet non seulement de renforcer les liens entre les pays, mais aussi de soutenir le commerce et le tourisme intra-régional, en réduisant les barrières à la communication.

La mise en place d'un tel partenariat entre le Togo et le Niger, et la perspective d'une itinérance gratuite, sont perçues comme des étapes importantes vers une meilleure intégration des services de télécommunication dans la région.

Ces mesures devraient avoir un impact positif sur les utilisateurs finaux, en offrant une plus grande transparence des tarifs et en améliorant l'accès aux services de télécommunication à travers les frontières.

La rencontre entre les ARCEP du Togo et du Niger marque un tournant dans la coopération régionale en matière de régulation des télécommunications.

En travaillant ensemble sur des questions techniques et réglementaires, les deux pays montrent leur engagement à favoriser un environnement de télécommunication plus intégré et accessible.

Cet effort conjoint est un pas de plus vers l'amélioration de la connectivité et la promotion de l'inclusion numérique dans la région.