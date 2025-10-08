Rubriques

Tendances:
Société

Vers une refonte du cadre légal de la chefferie traditionnelle

Le gouvernement amorce une réforme majeure du cadre légal encadrant la chefferie traditionnelle, dans un contexte où les enjeux liés à l’inclusion sociale, à la paix et à la cohésion nationale deviennent de plus en plus pressants.

Renforcement de la cohésion sociale © republicoftogo.com

Le gouvernement amorce une réforme majeure du cadre légal encadrant la chefferie traditionnelle, dans un contexte où les enjeux liés à l’inclusion sociale, à la paix et à la cohésion nationale deviennent de plus en plus pressants.

Une rencontre de concertation, ouverte à Lomé, réunit les représentants de l’administration centrale et les chefs traditionnels, pour entamer une relecture en profondeur des textes régissant l’exercice de la fonction coutumière.

Cette démarche est portée par le ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, avec pour objectif de réadapter les textes juridiques aux réalités actuelles de la gouvernance locale.

Réconcilier tradition et modernité

Les travaux visent à identifier les dysfonctionnements du cadre légal actuel, analyser ses limites face aux défis modernes, et formuler des recommandations concrètes en vue d’une refonte cohérente et fonctionnelle.

Cette réforme s’inscrit dans une volonté plus large de moderniser la gouvernance locale, tout en préservant les fondements culturels qui structurent les communautés. 

Les chefs traditionnels, figures respectées et proches des populations, sont appelés à jouer un rôle central dans la médiation sociale, la prévention des conflits, la mobilisation communautaire, et le développement à la base.

Le gouvernement souhaite également revaloriser le statut des chefs traditionnels et clarifier leurs attributions, pour leur permettre de mieux contribuer aux ambitions de développement durable du pays.

Cette refonte juridique pourrait aussi définir plus précisément les relations entre les autorités coutumières, les collectivités locales et les représentants de l’État, afin d’éviter les chevauchements de compétences ou les conflits d’autorité.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Ce samedi, une nouvelle édition de l’opération "Togo Propre" a mobilisé citoyens, jeunes volontaires et autorités dans la capitale et à travers tout le pays. Objectif : remettre au goût du jour une culture de propreté collective pour faire face à l’insalubrité grandissante.

Modernisation du centre d’enfouissement technique d’Aképé

Modernisation du centre d’enfouissement technique d’Aképé

Fruit de la coopération entre le Togo et l’Union européenne depuis 2016, le Centre d’enfouissement technique (CET) d’Aképé, situé dans la préfecture de l’Avé, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son exploitation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.