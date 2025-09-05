Rubriques

Vers une vision commune de l’avenir du continent africain

Crises, frontières, défis communs : l’intégration africaine au cœur des débats à Lomé © republicoftogo.com

Lomé abrite depuis jeudi un colloque consacré à la problématique de l’intégration africaine, à l’initiative du Centre de réflexion "Le Rameau de Jessé", une organisation de la société civile togolaise.

Réunissant enseignants-chercheurs, acteurs politiques et représentants de la société civile de plusieurs pays africains, la rencontre s’articule autour du thème :

« Pour l’Afrique de demain : Voix et voies pour l’intégration ».

Les travaux, prévus jusqu’au 6 septembre, permettront d’examiner en profondeur les freins politiques, économiques et culturels qui ralentissent la marche des États africains vers une véritable union.

L’intégration africaine, initiée depuis plusieurs décennies pour relever des défis communs, reste freinée par des crises sécuritaires et politiques récurrentes, ainsi que par un manque de coordination entre les États.

