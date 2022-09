Vols Lomé-São Tomé en octobre

Asky desservira São Tomé via Libreville à compter du 15 octobre. Trois vols hebdomadaires sont annoncés au départ de Lomé.

La compagnie basée à Lomé dispose d’une flotte de 12 appareils et assure des liaisons vers 27 destinations en Afrique de l’ouest, centrale ainsi que Johannesburg.

Programme des vols

Départ : mardi, jeudi et samedis à Lomé (LFW) et Libreville (LBV)

Arrivée : mercredis, vendredis et dimanches à Lomé (LFW) et Libreville (LBV)