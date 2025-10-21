Rubriques

VSF Suisse investit 150 millions pour sécuriser l’élevage

Vétérinaires sans frontières Suisse (VSF) a lancé lundi à Lomé le projet SAFE (Sécurité Sanitaire et Économique des acteurs des filières de l'Élevage), une initiative visant à améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables vivant de l’élevage.

Géraud Hellow © republicoftogo.com

D’un coût estimé à plus de 150 millions de Fcfa, le projet s’étendra sur deux ans et sera déployé dans les préfectures de Blitta, Anié, Ogou, Haho, Agoènyivé et Zio.

Le projet SAFE s’articule autour de quatre axes majeurs :

  • Développement des infrastructures de transformation, notamment le renforcement des aires d’abattage existantes et la mise en place de mini-laiteries
  • Renforcement des services vétérinaires de proximité pour améliorer la couverture sanitaire du cheptel
  • Promotion de l’approche "Une seule santé", à travers des études thématiques sur les maladies animales, des campagnes de sensibilisation et des formations ciblées
  • Encouragement d’un commerce équitable et du bien-être animal, incluant la concertation entre les acteurs du commerce de bétail et la lutte contre l’abattage des femelles gestantes.

Le projet prévoit d’atteindre directement plus de 1 000 bénéficiaires, dont :

Des fermes écoles d’élevage seront également mises en place pour promouvoir les bonnes pratiques, notamment dans la production laitière.

Pour Géraud Hellow, directeur pays de VSF Suisse au Togo, le projet SAFE traduit un engagement collectif en faveur de la sécurité sanitaire et économique dans les filières lait et viande de chèvre :

Présente au Togo depuis 2002, VSF Suisse a déjà conduit de nombreux projets dans les zones rurales.

