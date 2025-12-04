Rubriques

Tendances:
Société

Protéger les données, protéger la liberté

L’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) a rappelé jeudi les sanctions prévues par la loi de 2029 en matière de protection. L a négligence ou la fraude numérique peut coûter cher.

Bédiani Béléi © republicoftogo.com

L’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) a rappelé jeudi les sanctions prévues par la loi de 2029 en matière de protection. L a négligence ou la fraude numérique peut coûter cher.

Selon l’IPDCP, toute personne qui collecte ou conserve illégalement des données sensibles, origine ethnique, opinions politiques ou religieuses, santé, vie sexuelle…, sans consentement explicite risque 1 à 5 ans de prison et une amende de 1 à 10 millions de Fcfa.
Les mêmes peines s’appliquent à la conservation prolongée des données au-delà des délais légaux ou à l’installation frauduleuse de caméras de surveillance.

Pour le président de l’IPDCP, Bédiani Béléi, cette pédagogie est essentielle : « Protéger les données personnelles n’est pas qu’une obligation légale, c’est un impératif éthique et un pilier de notre souveraineté numérique. »

L’institution entend renforcer une gouvernance responsable des données à l’heure où le Togo mise sur l’innovation digitale.

La vigilance numérique devient donc un devoir pour tous : particuliers, entreprises, administrations.
Nul n’est censé ignorer la loi — ni les sanctions qui l’accompagnent

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Droits de l’enfant : l’Afrique francophone renforce sa synergie à Lomé

Droits de l’enfant : l’Afrique francophone renforce sa synergie à Lomé

Pour la quatrième édition de l’Université Internationale Francophone (UIF), des délégations venues d’une vingtaine de pays d’Afrique francophone se retrouveront les 12 et 13 décembre au Togo pour deux jours d’échanges consacrés à la protection de l’enfant dans un contexte social et humanitaire de plus en plus complexe.

Des auxiliaires compétents pour surveiller le littoral

Des auxiliaires compétents pour surveiller le littoral

Pour mieux sécuriser son littoral et prévenir les activités illicites en mer, le Togo s’appuie désormais sur des comités de gestion locale (COGEL) implantés à plusieurs points stratégiques : Kodjoviakopé, Ablogamé, port de pêche de Lomé, Avépozo, Kpogan, Gbodjomé et Goumoukopé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.