Water salute pour le 15e avion d'Asky

La compagnie Asky, dont le siège se trouve à Lomé, a reçu jeudi son 15e appareil, un Boeing 737 MAX 8.

Arrivée du nouveau Boeing jeudi à l'aéroport de Lomé © republicoftogo.com

Le monocouloir offre une capacité de 185 sièges.

Le 737 MAX 8 affiche une réduction de 20 % de consommation de carburant, atout majeur tant pour la rentabilité que pour l’empreinte écologique.

Lancée il y a 15 ans, la compagnie dont l’opérateur stratégique est Ethiopian Airlines, couvre une vingtaine de destinations en Afrique.

Le 737 MAX 8 est la version la plus vendue de la famille MAX. C’est un modèle clé pour les lignes court et moyen-courrier. Pour Boeing, c’est un avion indispensable pour rester compétitif face à Airbus. Pour les compagnies, il permet de réduire les coûts d’exploitation grâce à sa faible consommation.

