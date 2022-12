Zone à risque

Six civils, dont quatre enseignants, ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés à Bittou, ville du Burkina Faso proche des frontières du Ghana et du Togo, indiquent les agences de presse.

Située dans la région du Centre-Est, Bittou se trouve sur l'axe routier entre Ouagadougou et Lomé. Elle est une importante ville proche des frontières avec le Togo et le Ghana où l'activité commerciale est très importante.

Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

Cette nouvelle attaque illustre l’extrême dangerosité de cette région.

Le Togo a été victime de plusieurs attaques terroristes avec des groupes armés venus du Burkina.