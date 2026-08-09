Achille Samani, nouveau champion béninois de volleyball

L'international togolais Achille Samani a remporté, samedi à Cotonou, le championnat béninois avec Finances VBC.

Son équipe s'est imposée en finale face à Adjidja Volleyball Club au terme d'un match très disputé, remporté 3-2 après cinq sets.

Cette victoire permet à Samani d'ajouter un titre de champion du Bénin à son palmarès et met une nouvelle fois en lumière les volleyeurs togolais évoluant dans les championnats de la sous-région.