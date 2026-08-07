ASCK et ASKO fixés sur leurs premiers adversaires continentaux

Les clubs togolais connaissent leurs adversaires pour le premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi.

Championne du Togo, l'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK) hérite d'un adversaire coriace en Ligue des champions : l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, l'un des poids lourds du continent. En cas de qualification, les Chauffeurs de la Kozah retrouveront au tour suivant le vainqueur du duel entre le Maghreb Association Sportive de Fès (Maroc) et Rahimo FC (Burkina Faso).

Côté Coupe de la Confédération, l'ASKO de Kara affrontera l'AS ZAM du Niger. Si les Kondona passent cet obstacle, ils croiseront le vainqueur de la confrontation entre le FC Diarra (Mali) et Nations FC (Ghana).

Rendez-vous les 4, 5 et 6 septembre pour les matches aller, puis du 11 au 13 septembre pour les retours.