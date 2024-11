Ajustement de dernière minute

À quelques jours des 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 prévue au Maroc, l’équipe nationale du Togo s’active pour peaufiner sa préparation malgré plusieurs ajustements dans son effectif.

Les Éperviers affronteront le Liberia à Monrovia le 13 novembre avant de recevoir la Guinée équatoriale le 17 novembre au stade de Kégué, à Lomé.

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a annoncé lundi plusieurs changements dans l'équipe nationale. Parmi eux, Khaled Narey, défenseur latéral, a décliné l’invitation pour des raisons personnelles et ne participera pas à ces deux matchs cruciaux.

En milieu de terrain, Marouf Tchakei, un élément clé, a dû déclarer forfait à cause d’une blessure à l’épaule. Pour pallier cette absence, le sélectionneur national a convoqué Josué Homawoo, qui n'était pas sur la liste initiale. De plus, Mansour Ouro-Tagba, attaquant évoluant en Allemagne au SSV Jahn Regensburg (D2), a préféré se concentrer sur sa progression au sein de son club. Il sera remplacé par Bilali Akoro, joueur de l’ASCK.

Dans le secteur défensif, le sélectionneur pourra compter sur Abdoul-Halimou Sama, dont l’expérience sera précieuse face à l’incertitude concernant la participation du capitaine Djene Dakonam, dont l’état physique est encore en évaluation.

Une première vague de joueurs a débuté les séances d’entraînement ce lundi à Lomé. Parmi eux figurent plusieurs cadres et nouveaux venus, notamment Achirafou Yaya, Mahadiou Sama, Abdoul-Halimou Sama, Benjamin Holete, Mawouna Amevor, Gustave Akueson, Fessou Placca, Franck Mawuena, Kodjo Laba, Bilali Akoro, Evra Agbagno, Yaw Annor et Kennedy Boateng.

Les autres joueurs rejoindront directement leurs coéquipiers à Monrovia, notamment le capitaine Djene Dakonam, Thibault Klidjé, Kodjo Aziangbé, et Kevin Denkey, qui arrivent en renfort pour le match face au Liberia.

Le Togo jouera d’abord le Liberia à Monrovia le 13 novembre, un match crucial pour espérer maintenir ses chances de qualification pour la CAN 2025. Après cette rencontre, les Éperviers rentreront à Lomé pour affronter la Guinée équatoriale le 17 novembre au stade de Kégué.

L’équipe devra faire preuve de cohésion et de solidité pour surmonter les défis posés par les absences de certains joueurs et les conditions difficiles des deux matchs. Avec des cadres comme Kodjo Laba en attaque et des défenseurs expérimentés comme Mawouna Amevor et Abdoul-Halimou Sama, les Éperviers espèrent remporter ces deux rencontres décisives et renforcer leur position dans ces éliminatoires.

Le sélectionneur et la FTF misent sur un collectif compétitif pour relever ce défi. Les supporters togolais, eux, espèrent voir leur équipe briller et continuer à rêver d’une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition prestigieuse qui marquerait le retour des Éperviers sur la scène continentale.