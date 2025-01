Améliorer la qualité du football togolais

Le football togolais a souvent été confronté à des éliminations précoces lors des compétitions internationales, que ce soit dans les catégories professionnelles, jeunes ou féminines.

Cette réalité, bien que préoccupante pour le football masculin, se manifeste de manière encore plus marquée au sein du football féminin et des équipes de jeunes, où le manque de professionnalisme et de compétences techniques reste un défi majeur.

Face à cette situation, la Fédération Togolaise de Football (FTF) a décidé d’agir en lançant une initiative pour renforcer la formation des entraîneurs.

Ce programme, organisé avec le soutien technique et financier de la FIFA et de l'agence de coopération allemande (GIZ), vise à répondre aux défis structurels qui entravent le développement du football togolais.

L’objectif est de former les entraîneurs – hommes et femmes – en mettant un accent particulier sur le développement du football féminin et des jeunes, deux domaines souvent négligés.

Cette formation représente un pas important vers la professionnalisation du football, en particulier dans les catégories jeunes et féminines. Elle témoigne de la volonté de la FTF de répondre aux enjeux qui limitent les performances des équipes nationales.