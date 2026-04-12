L'ASCK lâche des points, l'ASKO bondit

La 21e journée du championnat de première division a tenu toutes ses promesses, avec un scénario qui relance complètement la course au titre à cinq journées de la fin.

Le leader ASCK a connu son premier accroc de la phase retour. En déplacement à Lomé, les hommes du nord ont été tenus en échec par une solide Étoile Filante (0-0), un résultat qui ouvre une brèche dans la hiérarchie.

Le dauphin ASKO n'a pas tardé à s'y engouffrer : victorieux d'Espoir FC (1-0), le club de Kara revient à trois petits points du leader. Le suspense est total.

Derrière, l'AC Barracuda confirme sa belle forme du moment en infligeant une correction à Gomido FC (3-0), consolidant sa candidature au podium avec autorité.

En bas de classement, la lutte pour le maintien reste acharnée. Dyto et Semassi ont toutes deux répondu présent au moment crucial, s'imposant respectivement face à l'AS Binah et Gbohloe Su sur le même score (1-0). Des victoires en or dans la bataille pour la survie.

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Résultats

Étoile filante 0-0 Asck

As Tambo 1-0 Entente II

Espoir 0-1 Asko

As Binah 0-1 Dyto

Barracuda 3-0 Gomido

Semassi 1-0 Gbohloe Su

Classement

1-Asck 49 pts (+25)

2-Asko 46 pts (+13)

3-Unisport 35 pts (+3)

4-Etoile filante 31 pts (+3)

5-As Tambo 29 pts (+1)

6-Ac Barracuda 29 pts (+1)

7-Gbohloe Su 29 pts (+1)

8-Entente II 27 pts (-1)

9-Dyto 26 pts (-3)

10-Semassi 23 pts (-7)

11-Gomido 20 pts (-9)

12-As OTR 19 pts (-7)

13-As Binah 19 pts (-7)

14-Espoir 17 pts (-13)