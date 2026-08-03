Kennedy Boateng en Saudi Pro League

Kennedy Boateng ouvre un nouveau chapitre. Le défenseur togolais a rejoint Al Fateh, pensionnaire de la Saudi Pro League, avec un contrat courant jusqu'en 2028.

À 29 ans, le défenseur quitte l'Europe pour découvrir un championnat saoudien en pleine expansion, porté par des investissements massifs qui attirent de plus en plus de joueurs de haut niveau.

Riyad multiplie en effet les recrutements de stars et de cadres internationaux pour muscler le niveau de sa ligue et en faire une vitrine mondiale, à l'image des efforts déjà engagés ces dernières années sur les plus grands noms du football mondial.

Fort de son expérience accumulée en Europe, Kennedy Boateng arrive à Al Fateh avec le profil d'un défenseur capable d'apporter stabilité et solidité. Puissant physiquement, solide dans les duels et habitué aux exigences du haut niveau, il représente aussi un atout pour les Éperviers, à l'approche des prochaines échéances internationales.

ondé en 1958, Al-Fateh Sports Club est un club omnisports basé à Al-Mubarraz, dans la province d'Al-Ahsa, à l'est de l'Arabie saoudite.

Surnommé « Al Namothji » (le modèle) ou « Abna Al Nakhil » (les fils du palmier), le club évolue aujourd'hui parmi les 18 formations de la Saudi Pro League, l'élite du football saoudien.

Longtemps cantonné aux divisions inférieures, Al-Fateh a décroché sa première montée en première division en 2008-2009, avant de conquérir son unique titre de champion d'Arabie saoudite lors de la saison 2012-2013, suivi d'une Super Coupe saoudienne remportée en 2013.

Le club évolue au Al-Fateh Club Stadium, d'une capacité de 11 851 places, aux couleurs vert et bleu, le vert symbolisant le riche patrimoine agricole d'Al-Ahsa, plus grande oasis autonome au monde.

La Saudi Pro League connaît depuis plusieurs années une transformation spectaculaire. Portée par d'importants investissements, notamment via le fonds souverain public (PIF), la ligue a attiré une vague de stars internationales, à l'image de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Karim Benzema ou encore Neymar.

Une stratégie assumée par le royaume, qui ambitionne de faire de son championnat l'un des plus compétitifs au monde, tout en développant son influence sportive à l'échelle internationale.

C'est dans ce championnat en pleine mutation que Kennedy Boateng va désormais évoluer, avec l'ambition de s'imposer comme un pilier défensif d'Al-Fateh.