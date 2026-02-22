ASCK solide, ASKO à l’affût : la bataille continue

Le championnat de D1 a repris ce week-end avec la 14e journée, marquant la fin de la trêve et le retour de l’intensité sur les pelouses. Et les prétendants au titre n’ont pas tremblé.

Leader solide du championnat, l’ASCK a confirmé son statut en dominant le Dyto (3-1). Sérieux et efficace, les Chauffeurs de la Kozah ont su faire la différence pour conserver leur fauteuil en tête du classement.

Dans leur sillage, l’ASKO a également assuré l’essentiel. Les Kondona de la Kozah se sont imposés sur la plus petite des marges face à Gomido (1-0), au terme d’un match disputé. Un succès précieux qui leur permet de rester au contact du leader.

En revanche, l’AC Barracuda a connu une reprise compliquée. À domicile, les Barracudas se sont inclinés face à l’AS Tambo (0-2), laissant filer des points importants devant leur public.

De son côté, l’Étoile Filante a frappé fort en s’imposant 1-0 face à l’AS OTR sur ses installations. Une victoire qui enfonce un peu plus les finalistes dans les profondeurs du classement et relance les Shooting Stars dans la course au maintien.

______

Résultats

Asck 3-1 Dyto

Gomido 0-1 Asko

Barracuda 0-2 As Tambo

Entente II 0-0 As Binah

Gbohloe Su 0-0 Unisport

Étoile filante 1-1 As OTR

Classement

1-Asck 33 pts (+16)

2-Asko 31 pts (+9)

3-Unisport 25 pts (+2)

4-Barracuda 24 pts (+3)

5-Etoile filante 22 pts (+2)

6-Gboelhoe-su 18 pts (+0)

7-Entente II 17 pts (+0)

8- As Tambo 17 pts (-2)

9-Semassi 16 pts (-2)

10- Dyto 16 pts (-3)

11-Espoir 13 pts (-6)

12- As OTR 12 pts (-6)

13- Gomido 12 pts (-6)

14-As Binah 8 pts (-7)