Les Eperviers ont un nouveau sélectionneur

Le nom du nouvel entraîneur des Éperviers est désormais connu. La Fédération Togolaise de Football (FTF) a officialisé jeudi la nomination du technicien français Patrick Neveu à la tête de la sélection nationale.

À 72 ans, le coach expérimenté succède à Nibombé Daré, limogé il y a un mois en raison de résultats jugés insuffisants.

Né en 1953 à Dijon, Patrick Neveu possède l’un des parcours les plus riches parmi les français ayant exercé en Afrique. Après des débuts dans les divisions inférieures en France, il se forge rapidement une réputation d’entraîneur méthodique, rigoureux et fin connaisseur du football africain.

Il a dirigé plusieurs sélections nationales au Niger, en Mauritanie, au Gabon et en Haiti, notamment.

Les Éperviers restent marqués par leur unique participation à la Coupe du monde en 2006, en Allemagne. Depuis, le Togo peine à retrouver son rang continental. Les échecs répétés lors des CAN 2019, 2021, 2023 et 2025 ont accentué la pression autour de la sélection.

L’objectif fixé à Patrick Neveu est sans ambiguïté : reconstruire rapidement une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines et qualifier le pays pour les prochaines grandes compétitions.

Patrick Neveu a été préféré à d’autres techniciens de renom comme Hubert Velud ou Jean-Michel Cavalli. Ce choix traduit la volonté de la FTF de miser sur l’expérience et la connaissance du terrain africain.

Calme, discret mais exigeant, Neveu est reconnu pour son sens de l’organisation et sa capacité à structurer un projet sportif sur le moyen terme.