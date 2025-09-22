Rubriques

ASCK : un nul prometteur face à la Renaissance de Berkane

L’Association Sportive des Conducteurs de la Kozah (ASCK) a signé une belle performance dimanche au stade de Kégué, en tenant en échec la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc) lors du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions.

Le club garde toutes ses chances

Au terme d’un match disputé, les deux formations se sont quittées sur un score nul (1-1), laissant le suspense entier pour le match retour prévu dans deux semaines au Maroc.

En seconde période, les Togolais ont trouvé l’ouverture grâce à un superbe coup de tête de Ouro Ayeva, qui a fait exploser de joie le public acquis à leur cause. Mais à un quart d’heure de la fin, une relance mal négociée par la défense togolaise a permis aux Marocains de revenir au score.

Malgré ce but encaissé, l’ASCK a tenu jusqu’au coup de sifflet final, préservant un résultat positif avant le déplacement périlleux à Berkane.

Champion du Togo en titre, l’ASCK garde intactes ses chances de qualification pour le second tour de la compétition. Les joueurs devront toutefois réaliser un exploit à l’extérieur face à une formation marocaine expérimentée, habituée aux grandes compétitions africaines.

Le match retour au Maroc s’annonce décisif pour l’avenir continental du club togolais.

